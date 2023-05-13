GÜNCELLEME - Erzurum ve Kars'ta oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı

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ERZURUM (AA) - Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi Erzurum ve Kars'ta oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.

Erzurum'da, kırsal mahallelerdeki okullarda sandıkların yerleştirilmesi ve oy kabinlerinin hazırlanması için muhtarlar ile görevlilerce çalışmalar tamamlandı.

509 bin 587 seçmenin oy kullanacağı Erzurum'da 2 bin 236 sandık kurulurken 15 bin 673 sandık başkanı görev alacak.

Nüfus müdürlüklerinin bugün ve yarın açık olacağı kentte toplam 20 ilçede sandık başına gidilecek.

Öte yandan kente engelli seçmenler ise ikametlerine yakın olan engelli rampası bulunan okullarda oylarını kullanacak.

Bazı okullara portatif oy kullanma kabinlerinin yanı sıra mukavvadan yapılan seyyar kabinler de konuldu.

Engelli bireylerin oy kullanmasını kolaylaştırmak için bazı okullardaki rampalar ise yeniden gözden geçirilerek eksiklikler giderildi.

- Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.

İlçe Seçim Kurulunca sandık kurulu başkanlarına teslim edilen sandık ve oy kullanma kabinleri okullara yerleştirildi.

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