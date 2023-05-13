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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da dolu ile sağanak etkili oldu

AA

Erzurum, Kars ve Ardahan'da dolu ile sağanak etkili oldu

KARS (AA) - Erzurum, Ardahan ve Kars’ta dolu ve sağanak etkili oldu.

Erzurum'da aralıklarla etkili olan sağanak, zaman zaman yerini doluya bırakıyor.

Yağışlar nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

- Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, yerini doluya bıraktı.

Kısa sürede etkili olan ve çevreyi beyaza bürüyen dolu nedeniyle arabalar yollarda güçlükle ilerleyebildi.

Gençlik Merkezi Futbol Sahası ile Çamaşır Dere ve Hançerli Düzü mevkisinin beyaz örtüyle kaplandığı ilçede, mayıs çiçekleri de dolu taneleri arasında görüntülendi.

Vatandaşlardan Orhan Gündüz, AA muhabirine, son günlerde yağışlı havanın etkili olduğunu belirterek, ”Bugün 13 Mayıs, Sarıkamış’ın kışı bitmemiş, her tarafta yağmur ve dolu yağıyor." dedi.

Kayak merkezi çalışanlarından Şenay Vanlı ise ilçede mayıs ayına rağmen dolunun etkili olmasına şaşırdıklarını ifade etti.

- Ardahan

Ardahan'da ise sağanak etkili oldu.

Kentte aniden bastıran ve etkisini kısa sürede artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Kaptanpaşa Mahallesi'nde yollardaki su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise binalara sığındı.

İlgililer, oluşabilecek su taşkınına karşı vatandaşların duyarlı olmalarını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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