Erzurum'da bedensel engelliler sedye ile tekerlekli sandalyede oy kullandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da yaşayan bedensel engelliler, görevlilerce ambulansla götürüldükleri okullarda, sedye ve tekerlekli sandalye üstünde oy kullandı.

Palandöken ilçesinde ikamet ettiği evinden Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerince sedye üzerinde ambulansa alınan 34 yaşındaki Yavuz Salim Kotan, oy kullanacağı Kayak Yolu Çimento Mestahsilleri İşveren Sendikası Ortaokulu'na getirildi.

Kotan, sandık görevlileri nezaretinde sedye ile götürüldüğü kabinde oyunu kullandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe de engelli eşiyle aynı okulda oy verdi.

Sadullah Efe, AA muhabirine, son üç dönemdir engellere takılmadan vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

Önceki yıllarda engellilerin zor şartlarda oy kullandığını ifade eden Efe, "Engelliler olarak artık oyumuzu rahatlıkla kullanıyoruz. Okullar ve oy kullanma alanları engellilere uygun hale getirildiği için mutluyuz. İnşallah bu seçim ülkemize hayırlar getirir." dedi.

Bedensel engelli Filiz Acar da engelli rampası bulunan Yakutiye İlçesi Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu'nda oyunu kullandığını belirterek, oy verirken çok heyecanlandığını dile getirdi.

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