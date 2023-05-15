Erzurum'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk Havuzbaşı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Öztürk, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programda yaptığı konuşmada, gençlerden kendilerini her alanda yetiştirmelerini tavsiye etti.



Gençlerden eğitim ve teknolojinin sunduğu tüm kaynakları kullanarak, ulusa ve insanlığa yararlı bireyler olmak için çabalamalarını isteyen Öztürk, "Bizlere bu güzel coğrafyada bağımsız bir ülke bırakan, yurttaşlık hak ve özgürlüklerimizi kazandıran başta yüce Atatürk ve arkadaşları olmak üzere, tüm gazi ve şehitlerimize duyduğumuz sonsuz saygı ve gönül borcunu bir kez daha yinelemek istiyorum. Her yıl coşkuyla kutlanan bu anlamlı haftada sevgilerimi iletiyor, hepinize esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, gençlik merkezleri müdürleri, yurt müdürleri, antrenörler, sporcular ve bazı vatandaşlar katıldı.

Erzurum'daki Gençlik Haftası kutlamaları 21 Mayıs'a kadar çeşitli sportif etkinlikler ve turnuvalar ile devam edecek.



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