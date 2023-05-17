Erzurum'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca reddedildi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde seçim sonuçlarına yapılan itirazlar, ilçe seçim kurullarınca kabul edilmedi.

İYİ Parti temsilcilerinin, müşahitlerin sandık başında not aldıkları oy sayılarının, tutanaktaki rakamlarla uyuşmadığı gerekçesiyle Yakutiye'deki 3 bin 969 seçmenin oy kullandığı 12 sandık ile Palandöken ve Aziziye ilçelerinde bazı sandıklara yaptığı itiraz ilçe seçim kurullarınca değerlendirildi.

Seçim kurulları, parti temsilcilerinin itirazını reddetti.

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