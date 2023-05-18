Erzurum'a 150 milyon dolar yatırımla temizlik kağıdı fabrikası kurulacak

Bazı fakültelere ilişkin kuruluş ve isim değişikliği kararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 130 dönümlük araziye 150 milyon dolar yatırımla kurulacak temizlik kağıdı fabrikasında, 3 yılda 2 bin 500 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ETSO) yapılan açıklamaya göre, kentte kağıt, tekstil ve enerji sektörlerinde yatırım yapacak iş insanı Orhan Öğücü, ETSO Başkanı Saim Özakalın ile görüştü.

Öğücü, burada yaptığı açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu şirketin İstanbul Sanayi Odası'nın en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde ilk 200 içinde yer aldığını ve Erzurum'da yapılacak yatırımının bölge için önemli olduğunu söyledi.

Dünyada 80'den fazla ülkeye bobin temizlik kağıtları ihraç ettiklerini belirten Öğücü, "Yapılacak yatırımla Erzurum, günün en iyi teknolojisini içeren tesislerinden birine sahip olacak. Burada kurulacak tesisten yılda yaklaşık 100 milyon dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Firma olarak Erzurum 2. OSB’de kurulacak yeni fabrika sayesinde, yıllık 270 bin tonluk olan üretim kapasitelerini 340 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini belirten Öğücü, şöyle konuştu:

"Özel sektörün Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yapacağı en büyük sanayi yatırımlarından biri olacak tesisimiz, aynı zamanda Erzurum'daki ilk temizlik kağıdı fabrikası olacak. Çevreye duyarlı yaklaşımı ile öne çıkan şirketimiz, tesise kurulacak güneş panelleri ile tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedefliyor. Projesi hazırlanan ve haziran ayında temeli atılıp inşaatına başlanması planlanan yatırımın bedeli ise toplamda 150 milyon doları bulacak. Kurulacak tesiste ilk etapta 500 kişi istihdam edilecek ve 3 yıl içerisinde 2 bin 500'ü bulması hedefleniyor."

Özakalın ise söz konusu projenin şehre yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2. OSB, 3. Etap'ta yatırımcı taleplerinin her geçen gün arttığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.