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AK Parti Erzurum milletvekilleri seçim sonuçlarını değerlendirdi

AA

AK Parti Erzurum milletvekilleri seçim sonuçlarını değerlendirdi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den milletvekili seçilen Selami Altınok, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat seçim sonuçlarını değerlendirdi.

AK Parti İl Başkanlığınca Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen basın toplasında, milletvekilleri Cumhurbaşkanı ve genel seçimlerde yapılan ve ikinci turda yapılacak çalışmaları anlattı.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, seçim sürecinde desteklerinden dolayı gazetecilere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın ilk turda yüzde 49,5 oranla diğer adaylardan daha fazla oy aldığını hatırlatan Küçükoğlu, seçime kalan 9 gün içinde çalışmalara devam edip 2. turdan galip geleceklerini belirtti.

Milletvekili Altınok ise 14 Mayıs seçimlerinin ülke geneli ve Erzurum'da huzur içinde geçtiğini, Erzurum'da yüzde 68 oy almanın da onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

İkinci turda, vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın arkasında durmaya devam edeceğini kaydeden Altınok, "Seçim ikinci tura kaldı. İnanıyorum ki necip millet gereğini yapacak. Erzurum'da bayağı mesafe kat ettik ve bu mesafeyi devam ettireceğiz. Erzurum için çok önemli yatırımlara da devam edeceğiz." dedi.

Mehmet Emin Öz de 7 yıl il başkanlığı yaptığı sürede Türkiye'de bazı zamanlarda basının halkı manipüle edip yanılttığını ancak bu durumun Erzurum'da yaşanmadığını, seçimler de barajın aşağıya çekilmesine rağmen herhangi bir kayıp yaşamadıklarını belirterek, "Bu seçim birçok şeyin Türkiye için denendiği ve düşmanlarının heveslerinin kursağında kaldığı bir seçim oldu." ifadesini kullandı.

Abdurrahim Fırat da 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye genelinde demokrasiye yakışır bir şekilde, şaibesiz atlatıldığını söyledi.

"Cumhurbaşkanımızın çok yüksek bir oyla seçilmesi dünya liderlerine ciddi bir mesaj olacaktır." diyen Fırat, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek istedi.

Toplantıya, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, milletvekili adaylarından Ayşe Deniz Çelik ve Muhammed Gökberk Kocaaliler ile partililer katıldı.

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