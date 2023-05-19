El sanatları ustalarının "emek" mücadelesine fotoğraf sergisiyle dikkati çektiler

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri Ezgi Ayvaz ile Özge Ulusoy, "El Emeği Alın Teri" temalı fotoğraf sergisi açtı.



İbrahim Erkal Dadaş Kültür Merkezi'nde açılan sergide, el sanatları ustalarının, sanatlarını yaşatmak için verdiği mücadeleyi gözler önüne seren kareler yer alıyor.



İletişim Fakültesi öğrencisi Ezgi Ayvaz, serginin ilk deneyimleri olduğunu söyledi.



Çalışmaya çok emek verdiklerini ifade eden Ayvaz, "Sergimizde özellikle sanatçılarımızın emek dolu ellerine dikkati çekmek istedik. Biz bu fotoğrafları çekerken, en çok bundan etkilendik ve bu sergide ziyaretçilerimize bunu göstermeyi hedefledik. Sergimizin amacı, aslında fotoğrafın sanatsal yönünü Erzurum halkına sevdirip, süregelir hale getirmek. İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Abdülkadir Atik hocamıza ve tüm Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi ailemize çok teşekkür ederiz." dedi.

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