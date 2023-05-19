Erzurum'da çocuklar "Survivor Macera Park"ta yarışarak eğlendi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Survivor Macera Park"ta bir araya gelen çocuklar yarışarak eğlenceli zaman geçirdi.

Palandöken Belediyesince geçen yıl Müftü Solakzade Mahallesi'nde yapılan ve içinde ahşap survivor parkuru, metal parkur, trambolin, ışıklı yarış aleti, halat salıncağı, ahşap teleferik, ipli tırmanma kulesi ve bisiklet yolu bulunan parkta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yarışma düzenlendi.

Yoğun katılımla gerçekleşen yarışmada, çocuklar parkurları hızlıca geçip derece elde etmek için kıyasıya mücadele ederken, aileleri de alkış ve tezahüratla çocukların heyecanına ortak oldu.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, dereceye girenlere ödül, hediye ve katılım belgesi verdikten sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Türkiye Yüzyılı'nı gençlerin yükselteceğini ve belirlenen hedeflere ulaştıracağını söyledi.

Gençlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamın ileten Sunar, "Gençler bizim iftiharımız. Sizlere hizmet etmekten, imkan sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kültür merkezlerimizin, millet ve mahalle konaklarımızın kapıları siz değerli kardeşlerime hep açık. Bütün imkanlarımızla, sosyal etkinliklerimizle yanınızdayız." dedi.

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