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Dağcılar 19 Mayıs'ı Palandöken'in 3 bin 200 rakımlı zirvesinde kutladı

AA

Dağcılar 19 Mayıs'ı Palandöken'in 3 bin 200 rakımlı zirvesinde kutladı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da dağcılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Palandöken Dağı'nın 3 bin 200 rakımlı Ejder Zirvesi'nde kutladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Erzurum İl Temsilciliğince 19 Mayıs ve Artvin'de çığ düşmesi sonucu vefat eden Erzurumlu dağcı Mustafa Tekin anısına, Palandöken'in 3 bin 200 rakımlı zirvesine tırmanış etkinliği düzenlendi.

Palandöken'deki oteller bölgesinde buluşan dağcılık kulübüne bağlı çok sayıda sporcu ve Alpin Doğa Sporları Kulübü üyelerine, TDF Dağ Kayağı Rehberi Yıldırım Beyazıt Öztürk, tırmanış hakkında bilgi verdi.

Jandarma ekipleri ile profesyonel dağcıların güvenlik önlemi aldığı etkinlikte, katılımcılar 3 saat süren yürüyüşün ardından zirveye ulaştı.

Zirvede Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan dağcılar, bir süre önce Artvin'de çığ düşmesi sonucu vefat eden dağcı Tekin'i de anıp dua okudu.

TDF Erzurum İl Temsilcisi Erdal Emeç, AA muhabirine, her yıl geleneksel olarak yaptıkları zirve tırmanışını, bu sene hem 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hem de çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden dağcı arkadaşları Mustafa Tekin anısına gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliğe yaklaşık 60 kişinin katıldığını belirten Emeç, "Zirvede dev Türk bayrağı açıp tören yaptık. Gençlerin zihninde kalması gereken Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve bütünlüğüdür. Etkinliğimizde bunu vurguladık." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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