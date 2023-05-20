Erzurum'da veterinerler yol kenarında gördükleri tilki ve yavrularını besledi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da veteriner hekimler, yol kenarındaki fidanlık arazide gördükleri tilki ve yavrularını besleyip bakımlarını yaptı.

Kentte veteriner hekimlik yapan Selçuk Albayrak, meslektaşı Hekim Osman Samsunlu ile Yakutiye ilçesindeki yola yakın bulunan fidanlık arazinin kenarında, tilki ve yavrularının olduğu bir yuva gördü.

Veteriner hekimler yavruların yiyecek bulmak için yola çıkmasını engellemek amacıyla yuva yakınına bıraktıkları yiyeceklerle tilki ve yavrularını besledi. Veterinerler, yuvanın karşısına kurdukları kamerayla da tilki ve 7 yavrusunun hareketlerini kayda aldı.

Veterinerler, fidanlık sahiplerine, yuvanın olduğu alanda yavruların yola çıkmasını engellemek için daha geniş önlem almalarını önerdi.

Albayrak, AA muhabirine, yuvanın yol kenarında olması ve yavruların yola çıkıp araç zararına uğramaması için tilki ve yavrularını uygun şekilde beslediklerini söyledi.

Ürkek karaktere sahip ve genelde insanların aktif olduğu saatlerde değil de gece aktivite gösteren tilkilerin, aç kalma faktörlerinden dolayı artık şehir merkezlerinde gün içinde görüldüğünü aktaran Albayrak, "Tilkiler insanlara besleme yapmalarından dolayı yakınlık gösteriyor, bu durumdan dolayı sakin alanlara yuva yapmaya ve hatta yavrulamaya başladılar. " dedi.

Albayrak, tilkilerin inşaatların bulunduğu ulaşımı zor ahşap yığınları arasına ya da toprak yığınlarına yaptıkları yuvalarda görülme sıklığının arttığını belirterek "Çok sayıda bahçe ya da boş arazide tilki ihbarı alıyoruz." ifadesini kullandı.

Aç kalmayan ya da canı yanmayan hiçbir hayvanın genelde saldırgan olmadığını dile getiren Albayrak, "Aç kalmış ya da bir şekilde zarar verilmiş her hayvan karşısındaki canlının türüne bakmaksızın saldırabilir. Bu durum da tilkiler hiç saldırmaz denilmez ama genel olarak ürkek canlılardır, insanların olduğu alanlara çok yaklaşmazlar, yiyecek verilmesi dolayısıyla alıştıkları alanlara ya da herhangi bir baskı görmedikleri alanlara kolaylıkla girerler." diye konuştu.

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