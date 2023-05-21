Erzurum'da otomobil ile ticari aracın çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Limonun üzerine tuz ve karabiber koyunca bakın ne oluyor...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum'da otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Palandöken ilçesinin Kayak Yolu semtindeki Osman Bektaş Caddesi'nden şehir merkezine seyir halindeki sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Nesli Gül'ün kullandığı 25 DD 378 plakalı ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, ticari araç sürücüsü Nesli Gül, beraberindeki 4 yaşındaki kızı Miray Gül, Aslı Akdağ ile kızları Yaren (6) ve İrem (12) Akdağ yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, ağır yaralı İrem Akdağ'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.