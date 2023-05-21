Erzurum'da otomobil ile ticari aracın çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Palandöken ilçesinin Kayak Yolu semtindeki Osman Bektaş Caddesi'nden şehir merkezine seyir halindeki sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Nesli Gül'ün kullandığı 25 DD 378 plakalı ticari araç ile çarpıştı.
Kazada, ticari araç sürücüsü Nesli Gül, beraberindeki 4 yaşındaki kızı Miray Gül, Aslı Akdağ ile kızları Yaren (6) ve İrem (12) Akdağ yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, ağır yaralı İrem Akdağ'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.