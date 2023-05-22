Ziyaretçileri eski çağlara götürecek Erzurum Müzesi açılışa gün sayıyor

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ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'un tarihi gelişimi ve insanoğlunun ilk çağdan başlayıp bugüne uzanan serüveniyle ilgili bulgu ve önemli eserlerin yer aldığı Erzurum Müzesi, açılış için gün sayıyor.

Binlerce yıllık geçmişiyle çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan ve kültürel miraslarıyla öne çıkan Erzurum'da, tarihi Üç Kümbetler ve Çifte Minareli Medrese civarındaki Millet Bahçesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 4 yıl önce inşasına başlanılan 11 bin metrekare kapalı alana sahip 2 katlı Erzurum Müzesi'nde, çalışmalarda sona gelindi.

Müzede, Erzurum'un Cumhuriyet tarihine kadar olan gelişimi, insanoğlunun ilk çağdan bugüne uzanan serüveniyle ilgili Eski Taş Çağı döneminden ünik (eşi ve benzeri olmayan) bulgu ve eserler, görsel ve dijital materyallerle sergilenecek.

İçinde çocuk oyun alanı, kütüphane, laboratuvar, sinevizyon ve konferans salonları da bulunan müzenin yaz döneminde açılması planlanıyor.

Erzurum Müzesi Müdürü arkeolog Hüsnü Genç, AA muhabirine, Doğu Anadolu'nun en büyük müzesinin bölge ve çevre illerden gelen eserlerle çok geniş koleksiyona sahip olduğunu söyledi.

Müzenin, bölgenin yakın ve eski tarihine ışık tutan konumda olduğunu belirten Genç, "Müzede Eski Taş Çağı döneminden başlayıp Cumhuriyet dönemine kadar Erzurum'un tarihi gelişimi, hem görsel tarihi eserlerle hem de dijital materyallerle sergileniyor." dedi.

- "Müzede 7 bin yıl öncesinde Kalkolitik dönemlerde kullanılan el ve iş aletleri var"

Müzeye girişte, ziyaretçileri mamut iskeletinin ve ona bağlı kalıntıların karşılayacağını ifade eden Genç, şöyle devam etti:

"Müzede günümüzden yaklaşık 7 bin yıl öncesinde Kalkolitik dönemlerde kullanılan el ve iş aletleri, sonra Tunç döneminden, yani 2 binli yıllarda insanların yaşamış oldukları sosyal olaylar neticesinde elde ettikleri çanak, çömlek, metal parçalar, giyim ve kuşam malzemeleri var. Hatta onları Karaz eviyle canlandırma yaparak, balçıktan bal mumu heykelleriyle destekleyerek bu eserleri gösterdik. Daha sonra Demir Çağı'nda kullanılan iş aletleriyle sergimiz devam ediyor."

Kentte 1967'de kurulan eski müzedeki eserleri yeni müzeye yerleştirdiklerini belirten Genç, müzenin açılışa hazır hale geldiğini dile getirdi.

- 2023 yılının en iyi iç tasarımına sahip müzesi seçildi

Müzenin, Dünya Mimarlar Örgütünce "İç Mimari Tasarım ve Uygulama" alanında 2023 yılı ödülüne layık görüldüğünü hatırlatan Genç, "Müzemizde insanoğlunun İlk Çağ'dan başlayıp günümüze kadar gelişimini safha safha gösterme imkanına sahibiz, sadece eser bazında değil, dijital ve canlandırma olarak da gösteriyoruz. Müzenin yapımında gelişen teknolojinin tüm imkanları kullanıldı." diye konuştu.

Temizlik aşamasından sonra müzenin ziyaretçileri kabul edecek düzeye geleceğini belirten Genç, "Açılışımıza müteakip turları kabul edeceğiz. Böylece Erzurum'un turizmine önemli katkı sunacak. Müzede milattan önce 5. yüzyıldaki Türk eserleri, Malazgirt Meydan Muharebesi'nden eserler var. Bu eserleri Türkiye'deki herhangi bir müzede göremezsiniz, ilk defa sergilenecek." dedi.

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