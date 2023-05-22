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Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'dan takımın ligde kalmasıyla ilgili açıklama:

AA

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'dan takımın ligde kalmasıyla ilgili açıklama:

ERZURUM (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin kulüp başkanı Ahmet Dal, mavi-beyazlı takımın ligde kalmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Mavi-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından açıklama yapan Dal, oldukça zor bir dönemde sorumlulukları yerine getirmenin ve her türlü olumsuzluğa rağmen 2022-2023 sezonun tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ligde kalarak taraftarları sevindirmenin heyecanını yaşadıklarını ifade eden Dal, "Son saniyesine kadar heyecanla geçirdiğimiz bu mücadelenin sonunda ligde kalmanın ve kalbi Erzurumspor için atan taraftarlarımızı sevindirmenin huzurunu hissediyoruz." dedi.

Sezon başından beri her kesimin takıma destek verdiğini anlatan Dal, "Sezon başından beri en büyük desteği aldığımız onursal başkanımız Mehmet Sekmen başta olmak üzere, takımımıza katkı sağlayan, yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Sezona birlikte başladığımız, fedakarlıkları bizimle göğüsleyen Muzaffer Bilazer hocamız ve ekibine, zor bir dönemde gelerek takımımıza can suyu olan ve kendi inandığı gibi tüm takımı ve şehri inandıran Hakan Kutlu hocamız ve ekibine, kulüp müdürümüze, personelimize, her şart ve koşulda yanımızda olan taraftarlarımıza, kaptanlarımız başta olmak üzere tüm oyuncularımıza, yerlisine, yabancısına, tecrübelisinden gencine her bir futbolcu kardeşime ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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