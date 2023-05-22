Erzurum'da öğrenciler Nene Hatun'un kabrini ziyaret etti

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, ortaokul öğrencileri okul dışı öğrenme etkinliği kapsamında, cesaret ve kahramanlık timsali Nene Hatun'u mezarı başında ziyaret edip andı.

Osmanlı tarihinin önemli savaşlarından "93 Harbi" diye adlandırılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda genç yaşta gösterdiği büyük kahramanlık sonrasında gönüllerde taht kuran Erzurumlu Nene Hatun, vefatının 68'inci yılında anılıyor.

Bu kapsamda, Yakutiye ilçesindeki Sabancı Ortaokulu 5-C sınıfı öğrencileri, Türkçe dersinde öğretmenleri Behiye Polat Kütük rehberliğinde okul dışı öğrenme etkinliği düzenledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır" sözünden hareket eden öğrenciler, "Dersimiz Vefa" temasıyla Nene Hatun'u ölüm yıl dönümünde Aziziye Tabyaları'ndaki mezarı başında ziyaret etti.

Okullarında yürüttükleri "Değerlerimizle Varız" projesinin vatanseverlik, fedakarlık ve vefa değerleriyle de ilişkilendirdikleri etkinlikte öğretmenlerinden Nene Hatun hakkında bilgi alan öğrenciler, dua ederek ziyaretini tamamladı.

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