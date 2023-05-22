Erzurum Kongresi, "İlk Ses Erzurum" filmiyle beyaz perdeye aktarılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum Kongresi, "İlk Ses Erzurum" filmiyle beyaz perdeye aktarılacak

AA

Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum'da Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı dönemi anlatmak amacıyla "İlk Ses Erzurum" filmi çekiliyor.

Erzurum Kongresi, "İlk Ses Erzurum" filmiyle beyaz perdeye aktarılacak

ERZURUM (AA) - Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum'da Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı dönemi anlatmak amacıyla "İlk Ses Erzurum" filmi çekiliyor.

Yapımcılığını Ahmet Yenilmez'in üstlendiği, yönetmenliğini Mustafa Yılmaz ve Satuk Buğra Yenilmez'in yaptığı film, kentte Atatürk'ü ve Erzurum Kongresi'ni anlatan ilk kapsamlı sinema filmi özelliğini taşıyor.

Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğunda Erzurum Kongre Merkezi'nde çekimleri süren filmde Mustafa Kemal Atatürk rolünü Serdar Yeğin canlandırıyor.

Filmin senaristi ve yönetmeni Mustafa Yılmaz, AA muhabirine, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı kentte film çektiklerini söyledi.

Cumhuriyet'in yüzyılına yaklaşıldığını belirten Yılmaz, "Cumhuriyet'in 100. yılına ulaşıyoruz ve Yeni 'Türkiye Yüzyılı'na giriyoruz. Bütün bunların ilk adımı Erzurum'da atıldı." dedi.

Yılmaz, Erzurum halkının Atatürk'e önemli destek verdiğini anımsatarak, "Erzurum, aslında dünyanın tarihini değiştiren bir yer çünkü Mustafa Kemal istifa ettiğinde Kazım Karabekir, Erzurum halkıyla Mustafa Kemal'e destek vermemiş olsaydı dünyanın tarihi değişecekti. Böyle baktığımızda, Erzurum'daki kongre ve Erzurumlular ile Kazım Karabekir'in desteği, dünyanın tarihini değiştiren en önemli olaylardan bir tanesi." diye konuştu.

Bugüne kadar böyle kapsamlı bir filmin çekilmediğini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu olay maalesef bugüne kadar gün yüzüne çıkmadı. Cumhuriyet'in 100. yılına ve Yeni Türkiye Yüzyılı'na girdiğimiz bugünlerde Erzurum halkıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi adına böyle bir sinema filmi çekiyoruz. Böyle bir ilk adımı inşallah geniş kitlelere duyuracağız. İlk gösterimi 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin yıl dönümüne yetiştirmek üzere bütün çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Nasip olursa 23 Temmuz'da sinema salonlarına girmek gibi bir niyetimiz var. Erzurum halkına ve Büyükşehir Belediyesine destekleri için teşekkür ediyorum."

- "Erzurum'u Erzurumlular ile anlatmaya çalıştık"

Yönetmen Satuk Buğra Yenilmez de Erzurum'un Cumhuriyet için çok önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti.

"Erzurum'un tarihi yapısı, insanının vatana sahip çıkma aşkı bizi gerçekten derinden etkiledi." diyen Yenilmez, şunları dile getirdi:

"Erzurum olmadan Milli Mücadele'nin gösterilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Erzurum'un Milli Mücadele'deki yeri, Cumhuriyet'in kuruluşundaki önemi bir şekilde gösterilmeliydi. Ortalama 50 kişilik set ekibiyle çalışıyoruz. Oyuncular, İstanbul ve Erzurum'un kendi oyuncularından oluşturuldu. Buranın kendi halkından oyuncuların seçilmesinin daha iyi olacağını düşündük. Erzurum'u Erzurumlular ile anlatmaya çalıştık. İnşallah güzel bir proje ortaya çıkacak."

Yenilmez, filmin geçtiği mekanların tarihi olduğunu anlatarak, "Erzurum Kongresi'nin bu kadar kapsamlı ele alındığı başka bir proje olmamasından dolayı bu, tarihe bir nottur. Böylesine bir projede yer almak yönetmen olarak gurur verici. Özellikle filmin geçtiği mekanların bu kadar özenli korunması bizi çok mutlu etti. Normalde tarihi mekanlarda plato usulüne gidiliyor ama bunların bu kadar muhafaza edilmesi bizim için rahatlatıcı oldu. Neticede Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir, bu mekanlarda mücadeleyi verdiler." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da belediye olarak filmin çekimlerine sponsor olduklarını belirterek, "Belediye olarak sonsuz katkı sağlıyoruz, sponsorluğunu tamamen biz üstlendik. Bu film önemli çünkü Cumhuriyet'i kuran şehir, Erzurum olarak biliniyor ama böyle dijital platformda, sinemalarda kimse izleme fırsatı bulamamıştı. Bugün bunlar yapılıyor, bu yüzden çok mutluyuz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da ahırda çıkan yangında 20 büyükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Erzurum'da ahırda çıkan yangında 20 büyükbaş hayvan ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum'da öğrenciler Nene Hatun'un kabrini ziyaret etti
YEREL HABERLER Erzurum'da öğrenciler Nene Hatun'un kabrini ziyaret ...
İspir Muhtarlar Derneği Başkanlığı görevine yeniden Yaşar Dursun seçildi
YEREL HABERLER İspir Muhtarlar Derneği Başkanlığı görevine yeniden ...
Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'dan takımın ligde kalmasıyla ilgili açıklama:
YEREL HABERLER Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'dan takımın ligde ...
Ziyaretçileri eski çağlara götürecek Erzurum Müzesi açılışa gün sayıyor
YEREL HABERLER Ziyaretçileri eski çağlara götürecek Erzurum Müzesi ...
PORTRE - Cesaret ve kahramanlık timsali Nene Hatun vefatının 68. yılında anılıyor
YEREL HABERLER PORTRE - Cesaret ve kahramanlık timsali Nene Hatun ...
Erzurum'da otomobil ile ticari aracın çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Erzurum'da otomobil ile ticari aracın çarpıştığı ...
Erzurum'da veterinerler yol kenarında gördükleri tilki ve yavrularını besledi
YEREL HABERLER Erzurum'da veterinerler yol kenarında gördükleri ...
Erzurum'da 2 bozayının kavgası dronla görüntülendi
YEREL HABERLER Erzurum'da 2 bozayının kavgası dronla görüntülendi
Erkek ayının, dişi ayı ile yavrusunu öldürdüğü kavga dron kamerasında
YEREL HABERLER Erkek ayının, dişi ayı ile yavrusunu öldürdüğü kavga ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.