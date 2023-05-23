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Erzurum'da Gençlik Haftası'nda düzenlenen buz hokeyi maçları tamamlandı

AA

Erzurum'da Gençlik Haftası'nda düzenlenen buz hokeyi maçları tamamlandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen buz hokeyi müsabakaları sona erdi.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Erzurum İl Temsilciliği ile Gençlik Spor İl Müdürlüğünce Yakutiye 500'lük Buz Hokeyi Salonu'nda "Buz Hokeyi Gençlik Turnuvası" düzenlendi.

Turnuvaya Erzurum Gençlik Spor, Aile Sosyal Politikalar Spor Kulübü (ASPGSK), Er-Arslanlar SK ve Palandöken Akademi SK ve 100'ü aşkın sporcu katıldı. Minikler düzeyinde de 3 takım maçlara çıktı.

Minik ve yıldızlar kategorisinde kadın-erkek sporcuların katıldığı turnuvada, antrenörler turnuvaya olan katkıları nedeniyle alkışlandı.

Organizasyonda kupanın sahibi ASPGSK olurken, Erzurum Gençlik Spor ikinci, Er-Arslanlar SK üçüncü ve Palandöken Akademi SK dördüncü oldu.

Dört gün süren müsabakalarda derece yapan takımlara ödülleri Gençlik Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, Palandöken Akademisi SK Başkanı Abdulhadi Çintimar ile Buz Hokeyi İl Temsilcisi Fatih Arslan tarafından verildi.

Arslan, 19 Mayıs Gençlik Turnuvası'nın verimli geçtiğini belirterek, katılan kulüplere, sporculara ve antrenörlere teşekkür etti.

Öte yandan tüm sporculara teşvik madalyası verildi.

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