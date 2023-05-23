AK Parti Erzurum milletvekilleri mazbatalarını aldı

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ERZURUM (AA - 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den Erzurum milletvekili seçilen Selami Altınok, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat mazbatalarını aldı.

Erzurum Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende İl Seçim Müdürü Recai Varol, milletvekillerine mazbatalarını takdim etti.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, burada, Erzurum'da AK Parti listesine girmenin çok kıymetli olduğunu bildirdi.

Altınok ise seçim sonuçlarını pazar akşamı taçlandırmayı temenni ettiklerini ve bunu yaparken de rehavete kapılmayacaklarını söyledi.

Öncü de vatandaşların asil olduğunu, kendilerinin de vekil olarak vatandaşa hizmetkar olarak çalışacaklarını, Erzurum'a yeni bir vizyon ve katma değer sağlamak için gayret göstereceklerini bildirdi.

Öz ise Erzurum'un seçimde hem partilerinin liderine hem de kendilerine büyük destek verdiğini belirterek, 28 Mayıs seçimlerinde de bunu taçlandırmak istediklerini belirtti.

Fırat da verilen yetkiye güzel bir şekilde uymak için elinden gelen gayreti göstereceğini kaydetti.



Törene, Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve partililer katıldı.



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