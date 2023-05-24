Erzurum'da anaokulu öğrencilerine tarihi mekanlar gezdirildi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da anaokulu öğrencilerine, Müzeler Haftası nedeniyle kentin tarihi yerleri gezdirildi.
Palandöken ilçesindeki İlkbahar Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri nezaretinde Çifte Minareli Medrese ile Saat Kulesi Tepsi Minare'yi ziyaret etti.
Öğretmenleri Şeyma Talmaç ve Sabiha Özgelen gözetiminde tarihi mekanları gezen anaokulu öğrencileri yetkililerden eserler hakkında bilgi aldı.
Müzeler Haftası kapsamında öğrencilere tarih bilincinin aşılanması amacıyla düzenlenen etkinliğin sonunda çocuklar hatıra fotoğrafı çektirdi.