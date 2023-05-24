Erzurum'da öğrenciler "sıfır atık" için yarıştı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da fikir, proje, resim, afiş ve geri dönüştürülebilir atıkların yeniden tasarlanması amacıyla öğrenciler arasında düzenlenen yarışmada ödüller sahiplerini buldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince "Erzurum Sıfır Atık için Yarışıyor" sloganıyla İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Yakutiye ilçesindeki Bilim Erzurum'da gerçekleştirildi.

Yarışmaya kente genelinde 432 öğrenci 190 proje ile katıldı.

Yaklaşık üç aydır devam eden yarışma kapsamında, dereceye giren takımlara bilgisayar, telefon, tablet, dron ve akıllı saat gibi çeşitli hediyeler verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, sıfır atık konusunun sadece şehrin değil, Türkiye'nin ve dünyanın geleceği açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Yaşarken çevreyi kirletmemeye, çevrenin ekolojik dengesini bozmamaya özen gösterilmesinin altını çizen Sekmen, şunları kaydetti:

"Yaşamış olduğumuz dünya bize bir emanettir. Bugün biz yaşıyoruz, yarın bizden sonra gelecek torunlarımız, ondan sonra gelecek nesiller yaşayacak. Eğer yaşadığımız dünyayı kirletir, yaşanmaz hale getirirsek bilelim ki sonraki gelecek nesiller bize beddua eder. Bize sitem ederler. Görüyoruz ki artık geçmişte yaşanan günler yavaş yavaş değişiyor. Buzullar erimeye başladı. Yağan karlar yağmamaya başladı. Yağan yağmurlar bir anda boşalmaya başladı. Eğer dünyanın dengesini bozarsak, bozduğumuz dünya hem bize zarar verir hem bizden sonraki gelecek nesillere zarar verir."

Geri dönüşüm konusunu büyük bir hassasiyetle yürüttüklerini ifade eden Sekmen, "Bizler de bu konuya dikkat çekmek, çocuklarımız arasında bu konuya alışkanlık geliştirmek üzere yarışmalar düzenledik. Yarışmaya katılan öğrencilerimizi, teşvik eden öğretmenlerimizi, yine bu uygulamayı teşvik eden velileri tebrik ediyorum." dedi.

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