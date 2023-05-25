Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 zanlı yakalandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da polisin düzenlediği operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kamu düzeninin sağlanması ve çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik adli mercilerden alınan arama kararları doğrultusunda bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Teknik ve fiziki takipler sonrası yapılan operasyonda, "hırsızlık", "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek", "göçmen kaçakçılığı yapmak" ve "kullanmak için uyuşturucu, uyarıcı madde satın alma ve bulundurma" suçlarından haklarında 4 ila 13 yıl 5 ay 15 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları olan 7 zanlı yakalandı.



Bu kişilerden 6'sı adli mercilerdeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, 1'i serbest bırakıldı.

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