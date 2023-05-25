Erzurum Ticaret Borsası

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 190 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 190,00 190,00 190,00 HTS Et küçükbaş Kg 140,00 170,00 151,64 HMS Tereyağı Kg 165,00 165,00 165,00 HTS Kaşar peynir Kg 159,00 159,00 159,00 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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