Erzurum'da "Minik Eller, Büyük Eserler" sergisi açıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Palandöken ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerince hazırlanan "Minik Eller, Büyük Eserler" sergisi açıldı.

İlçedeki özel bir kolejde öğrencilerin robotik kodlama, el yakmayan deney, topraksız tarım, kabartmalardan yapılan eserler ile öğrencilerin tuval üzerinde akrilik boyayla yapılan çalışmalar sergilendi.

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç beraberindekilerle, öğrencilerin yıl içesinde yaptıkları eserleri gezdi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kıvanç, burada yaptığı konuşmada, "Eğitim ve öğretim yılı içirişinde sadece akademik değil, öğrencilerin birçok alanda gelişimlerini tamamladıkları, meşgul oldukları faaliyetler yer alıyor." dedi.

Öğrencilerin, renkli ve cıvıl cıvıl çalışmalarının kendilerini mutlu ettiğini belirten Kıvanç, "Her çocuğun beklentileri farklı, ilgileri farklı ve hepsi farklı bir dünya. Önemli olan çocuklardaki ışığı ve yıldızı fark edebilmek. Bu tür faaliyetler yıl içerisinde öğretmenlerin çocuklarda fark ettiği yetenekleri ortaya koydukları sergiler oluyor." şeklinde konuştu.

Sergiye, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.

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