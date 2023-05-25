ETÜ, alan bazlı yetkinlik analizindeki grafiğini yükseltti

ERZURUM (AA) - Erzurum Teknik Üniversitesinin de (ETÜ) arasında bulunduğu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK), "Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi" çalışmasının, yeni dönem verilerini güncellediği belirtildi.

ETÜ'den yapılan açıklamada, 2018 yılı ve öncesinde kurulan tüm üniversitelerin değerlendirmeye alındığı yetkinlik analizi çalışması kapsamında yayın ve atıflarla ilişkili veriler için 2019-2021 yıllarının, projelere ilişkin verilerde ise 2019-2022 döneminin baz alındığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, önceki yıllara göre yükselen bir grafiğe sahip olduklarını belirtti.

Hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Çakmak, şunları ifade etti:

"131 alt araştırma alanının değerlendirmeye tabi tutulduğu çalışmada üniversitemiz 50 alt araştırma alanında yetkinlik sağlama başarısı gösterdi. Ayrıca yetkin olduğumuz alanların 18'inde hem hacim hem de kalite göstergelerinde en iyi derece olan 1. bölgede yer almamız bizler için önemli bir gösterge oldu. Nitekim bir önceki rapor dönemine (2021) göre üniversitemizin yetkinlik alanı sayısı 29'dan, 50'ye, 1. Bölgedeki yetkinlik alan sayımız ise 6'dan 18'e yükseldi. Bu sonuçlar ile birlikte üniversitemizin başarı yüzdesi, yüzde 22'den yüzde 38'e çıktı. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte tüm personelimizin gayretleriyle bu değerleri daha da yukarılara çıkartacağız ve hedeflerimize bir adım daha yaklaşacağız."

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