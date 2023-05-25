Erzurum'da PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, geçmiş yıllarda terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarımı faaliyetlerinde bulundukları iddia edilen M.G. ve Ö.G. ile örgüt propagandası yaptıkları ileri sürülen H.A ile N.S. yakalandı.

Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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