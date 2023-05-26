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Görme engelli judocular yeni şampiyonluklar için Erzurum'da güç depoluyor

AA

Görme engelli judocular yeni şampiyonluklar için Erzurum'da güç depoluyor

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Türkiye Görme Engelliler Judo Milli Takımı, hem judo Avrupa ve dünya oyunlarında yeni başarılara imza atmayı hem de 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na takım olarak katılmayı hedefliyor.

Erzurum'da Palandöken Dağı'ndaki bir otelde yükselti kampına giren ay-yıldızlı ekip, Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyonlarda hedeflerine ulaşmak için ter döküyor.

Milli Takım Antrenörü Hüseyin Üstündağ yönetimindeki 15 kişilik görme engelli milliler, yüksek rakımda koşma, lastik ve ağırlık kaldırmanın yanı sıra kondisyon çalışmalarıyla daha sonra yapacakları kamplar için güç depoluyor.

Daha önce katıldıkları Avrupa ve dünya şampiyonalarında hem bireysel hem de takım olarak birçok madalya kazanan milliler, Hollanda'da Avrupa, İngiltere'de ise dünya şampiyonasında tekrar kürsüye çıkmayı amaçlıyor.

Söz konusu organizasyonların ardından olimpiyat puanı almak için başka müsabakalara katılacak ay-yıldızlı ekip, alacağı puanlara göre 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na gitmeyi hedefliyor.

Çalışmalarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Üstündağ, yüksek rakımda kamp yapmanın sporcular için çok önemli olduğunu söyledi.

Takım olarak güç depoladıklarını ve başka kamplar da yapacaklarını belirten Üstündağ, "Bu çalışmaların ardından judo, teknik ve taktik çalışmalarımız başlayacak. 2-3 daha kamp yapacağız. Varsa eksiklerimiz orada bunları düzeltmeye çalışacağız. Geçen senelerde aldığımız başarıların üstüne çıkmak için hesaplarımızı yapacağız. Sporcularımızın moral ve motivasyonları bizim için çok önemli, onlar da gayet güzel şekilde çalışıyor." dedi.


- "Hedeflerimiz büyük, hedefsiz yaşamak iyi bir şey değil"

Çalışmaların sıkı şekilde sürdüğünü anlatan Üstündağ, "Hedeflerimiz büyük, hedefsiz yaşamak iyi bir şey değil. Çocuklarımız da bu hedeflere, madalyalara alışkın çünkü 2022 yılında da bu sporcularla çalıştık ve Avrupa'da 8, dünyada 9 madalya ile takım halinde şampiyon oldular. Sporcularımız oralara alışkın olduğu için gayet rahat. Şimdi ağustos ayında yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyoruz. Ümit ediyorum buralarda da aynı başarıları göstereceğiz." diye konuştu.

Şampiyonaların ardından olimpik oyunlara katılmayı amaçladıklarını vurgulayan Üstündağ, "1-2 tane daha olimpiyat için puan maçlarımız olacak. Ondan sonra da 2024 için çalışmalarımızı başlatacağız. Bu arkadaşlarımızın puanları olacak ve onları yükselteceğiz. Olimpiyat kotasını hepsi aşacak ve inşallah olimpiyatlara takım halinde gitmeyi düşünüyoruz ve inşallah da gideceğiz." ifadelerini kullandı.

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