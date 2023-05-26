Erzurum Ticaret Borsası

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) nohutun kilogramı 46 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Nohut Kg 46,00 46,00 46,00 HTS Kuru fasulye Kg 36,75 36,75 36,75 HTS Kırmızı mercimek Kg 27,00 27,00 27,00 HTS Patates Kg 7,00 15,00 11,69 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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