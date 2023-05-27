Erzurum'da "Birlik Konseri" düzenlendi

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesince organize edilen "Birlik Konseri" etkinliğinde ünlü sanatçı Uğur Işılak sevilen şarkılarını seslendirdi.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen konser öncesi alanı dolduran vatandaşlara belediye ekiplerince Türk bayrağı ve yağmurluk dağıtıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konser öncesi yaptığı konuşmada, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda herkesin oy kullanmak için sandığa gitmesi gerektiğini söyledi.

Erzurum'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini hiçbir zaman eksik etmediğini hatırlatan Sekmen, "İnanıyorum ki yarın zaferi birlikte kutlayacağız. Erzurum her zaman olduğu gibi yine üstüne düşeni yapacak ve sandığa giderek Cumhurbaşkanı'na desteğini verecek." dedi.

Konuşmaların ardından sahneye kucağında bir kız çocuğu ile çıkan sanatçı Işılak, halkı selamlayarak, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde vatandaşlar da zaman zaman Işılak'a eşlik etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.