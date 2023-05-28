Erzurum'da husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum’un Horasan ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Hacıhalil Mahallesi'nde yaşayan akraba iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada vücuduna kurşun isabet eden M.E.T. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Ambulansla Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan M.E.T, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma, M.E.T'yi silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtığı iddia edilen A.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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