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Erzurum'da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

AA

Erzurum'da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

ERZURUM (AA) - Erzurum’da şehir içi toplu ulaşım otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Yakutiye ilçesi Endüstri Caddesi'nde seyir halindeki Büyükşehir Belediyesine ait E.K. idaresindeki 25 DM 391 plakalı otobüs ile karşı yönden gelen Bilal Kinsun (18) yönetimindeki 25 ACS 217 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Kinsun ile aynı araçta bulunan Samet Eke (19) ekiplerin ve çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada ağır yaralanan Kinsun ve Eke, ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Eke, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle caddede tek şeritten verilen trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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