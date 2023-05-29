Erzurum'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasında

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı kaza anı şehir içi toplu ulaşım aracının kamerasıyla görüntülendi.

Merkez Yakutiye ilçesi Endüstri Caddesi'ndeki kazaya karışan Büyükşehir Belediyesine ait şehir içi toplu ulaşım otobüsünün kamerasınca kaydedilen görüntülerde, karşı yönden gelen otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek savrulduğu görülüyor.



Kayıtlarda, otomobilin daha sonra seyir halindeki otobüse ön taraftan çarpması yer alıyor.

Kazayla ilgili otomobil sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190, araç sahibine ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 8 bin 190, muayene ve sigorta yaptırmamaktan da 1387 lira idari para cezası uygulandı.

Otobüs sürücüsü E.K. hakkında ise herhangi bir idari işlem uygulanmadığı öğrenildi.



Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesi Endüstri Caddesi'nde dün, Büyükşehir Belediyesine ait E.K. idaresindeki 25 DM 391 plakalı otobüse karşı yönden gelen Bilal Kinsun (18) yönetimindeki 25 ACS 217 plakalı otomobil çarpmıştı.



Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Kinsun ile Samet Eke (19), ekiplerin ve çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılmıştı. Ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Eke, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



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