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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

8. Erzurum Sprint Bayrak Kupası'na doğru

AA

8. Erzurum Sprint Bayrak Kupası'na doğru

ERZURUM (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 8. Erzurum Sprint Bayrak Kupası öncesi Erzurum Valisi Okay Memiş ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Fatih Çintimar, basın toplantısı düzenledi.

Vali Okay Memiş, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, yüksek rakımdaki Erzurum'un her alanda gelişim gösterdiğini söyledi.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve kış sporlarıyla sadece Türkiye’nin değil dünyanın sayılı şehirlerinden biri olduklarını dile getiren Memiş, bu anlamda sporcuların Erzurum'u tercih ettiğini belirtti.

Memiş, şunları kaydetti:

"Yüzme havuzumuz var. Avrupa’nın yüksek irtifadaki tek olimpik yüzme havuzu ve Avrupalılar rağbet ediyorlar. Diğer tesislerimizi de aynı şekilde. Biz inşallah güzel bir organizasyon olacağını düşünüyoruz. Dereceye giren kardeşlerimize, sporcularımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben de sporu çok seven bir insanım. Sporcu sayısını artırmak lazım. Spora doğrudan iştirak etmemiz lazım. Epeyce güzel tesislerimiz var. Ama başarı oranında dünya ölçeğinde baktığımızda galiba biraz geriden geliyoruz."

Federasyon Başkanı Fatih Çintimar ise Erzurum'da düzenlenen yarışmada 4 branşta ülke rekoru kırılmasını beklediklerini belirterek, "Gençler, büyükler ve 23 yaş altında Avrupa Oyunları'nın kotaları olacağı gibi bireysel anlamda yarışan her sporcumuzun kendi rekoruna koşacağını düşünüyoruz." dedi.

Bu yarışmaların Erzurum için önemli olduğunun altını çizen Çintimar, "Yüksek irtifada yapılan Sprint Yarışmaları her zaman daha iyi derece çıkmasına vesile oluyor. Bu da hem çocuklarımızın performansı hem de ülkemizin ve ilimizin tanıtımı için de son derece önemlidir." diye konuştu.

Türkiye'nin yanı sıra Danimarka, Lübnan, Kırgızistan ve İran'dan sporcuların katılacağı yarışlar, Kazım Karabekir Atletizm Pisti'nde bugün saat 17.00'de başlayacak.

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