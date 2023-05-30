En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 193,16 liradan işlem gördü.



ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 160,00 200,00 193,16 HMS Patates Kg 5,00 14,00 11,22 HTS Soğan Kg 18,00 20,00 19,33 HTS Civil Peynir Kg 100,00 102,00 100,40 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.