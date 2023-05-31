Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları

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ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etmesi Erzurum'da taraftarlarca kutlandı.

Şampiyonluk kutlaması için Cumhuriyet Caddesinde toplanan kalabalık taraftar grubu meşaleler ve bayraklarla şampiyonluk şarkıları söyledi.

Uzun araç kuyruklarını oluştuğu kutlamalarda olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

İlerleyen saatlere kadar süren kutlamalar olaysız son buldu.





- Tunceli

Tunceli’de de bir araya gelen Galatasaray taraftarları, araçlarla konvoy oluşturdu.

Moğultay Mahallesi’nde şehir turu yapan taraftarlar, şampiyonluk sloganları atarak kutlama gerçekleştirdi.





- Ardahan

Ardahan'daki kutlamalarda ise taraftarlar kongre caddesinde bir araya geldi.

Burada slogan atan taraftarlar ardından ellerinde bayraklarla şehir turu yaptı.

Polis trafiğin aksamaması için önlem aldı.





- Ağrı

Ağrı’da sarı kırmızılı taraftarları, takımlarının şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

Cumhuriyet Caddesi ve dörtyol kavşağında bir araya gelen taraftarlar, yakılan meşaleler eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

Taraftarlar daha sonra araçlarıyla şehirde konvoy turu attı.





- Erzincan

Erzincan'da Galatasaraylı taraftarlar Ordu Caddesi'nde bir araya gelerek ellerindeki sarı kırmızılı bayrak ve yakılan meşaleler eşliğinde Cumhuriyet Meydanına yürüyerek şampiyonluğu kutladı.

Bir kısım taraftar ise kentte araçlarıyla konvoy düzenleyerek şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sarı kırmızılı taraftarlar kutlamaların ardındın olaysız bir şekilde dağıldı.

- Kars

Kars'ta da Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu kutladı.

Faikbey Caddesinde bir araya gelen sarı kırmızılı taraftarlar meşale yakarak slogan attı.



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