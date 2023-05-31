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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 210 liradan işlem gördü.



ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Tereyağı Kg 210,00 210,00 210,00 HTS Kırmızı mercimek Kg 10,00 10,00 10,00 HTS Ayçiçek yağı Kg 44,00 44,00 44,00 HTS Patates Kg 32,00 32,00 32,00 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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