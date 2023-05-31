Milli atletlerden Türkiye rekoru

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da düzenlenen "8. Erzurum Sprint Bayrak Kupası" yarışlarının son gününde milli atletler 4X400 metre erkek bayrak yarışlarında 23 yaş altı Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, milli sporcuların 3.06.49 koştuğu belirtildi.

Yapılan "Rekor bizim" paylaşımında, "Erzurum'da gerçekleştirilen 8. Uluslararası Bayrak - Sprint Kupası'nda 23 yaş altı 4x400 bayrak takımımız, 3.06.49'luk derecesiyle Türkiye rekoru kırdı. Tebrikler gençler." ifadelerine yer verildi.





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