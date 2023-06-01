Erzurum'da engelli öğrenciler hünerlerini sergiledi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da engelli öğrenciler, "Çanakkale Zaferi" tiyatrosu ile hüzünlendirdi, yöresel türkülerle coşturdu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İbrahim Erkal Dadaş Kültür Merkezi'nde "Konuşan Eller" işaret dili farkındalık programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve işaret dili ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından görme engelli öğrencilerden Muhammet Koçak ve Yusuf Çelik, Aşık Reyhani'nin "Gidirem" türküsünü seslendirdi.

Programda, işitme engelli öğrenciler de "18 Mart Çanakkale Zaferi" konulu tiyatro gösterisi sergiledi.

Folklor ekibiyle sahneye çıkan bir engelli öğrencinin işaret diliyle aktardığı İbrahim Erkal'ın "Erzurum'a gel" şarkısı katılımcıların ilgisini çekti.

Engelli öğrencilerin oluşturduğu "empati" ve "farkındalık" takımları, işaret diliyle bilgi yarışmasında karşılaştı. Öğrenciler cevaplarını da hem kağıda yazarak hem de işaret diliyle bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Hüseyin Koçan, burada yaptığı konuşmada, engellilerin toplumdan soyutlanmamaları adına önemli adımlar attıklarını, onlara hiçbir zaman yardıma ihtiyaç duyan gözüyle bakmadıklarını söyledi.

Engelli vatandaşlara İŞKUR aracılığıyla çeşitli kurslar hazırladıklarını belirten Koçan, "Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezimizde gerçekleştirilecek olan kurslarımız, saç bakım ve yapım, yöresel bez dokuma, dekoratif ev ürünleri hazırlama, bin dallı, üç etek yapımı, şiş ve tığ örücülüğü alanlarını kapsamaktadır. Bu kurslarımızda yılda yaklaşık 270 engelli kardeşimiz eğitim almaktadır." diye konuştu.

Türkiye'de ilk yerli akıllı beyaz baston üretimini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Koçan, yakın zamanda şehirde bulunan tüm görme engelli vatandaşlara bu bastonları ücretsiz dağıtacaklarını bildirdi.

Program sonrası engelli öğrencilere katılım belgesi verildi.

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