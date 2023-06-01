Erzurum'da koruma ve bakım altındaki öğrenciler "Töre" oyununu sahneledi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, "Birlikte Sevgiyle Sahneye" projesi kapsamında lise öğrencileri ile devlet koruması ve bakımı altındaki ortaokul öğrencileri "Töre" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gösteri Sanatları Merkezi'ndeki program, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM) ile Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi işbirliğinde düzenlendi.

"Birlikte Sevgiyle Sahneye" projesi kapsamında, ÇEKOM'daki koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, edebiyat öğretmeni Alparslan Aydın'ın yönettiği Turgut Özakman'ın "Töre" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Kadını yüceltmek ve kan davasını aşağılamak için yazılan ve ölüme karşı yaşamı savunmayı seçen ailedeki erkeklerin çoğunu yitirdiği, 8 kadının öyküsünün anlatıldığı oyunu sergileyen öğrenciler, izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

Okul müdürü Vasip Elbil, AA muhabirine, proje okulu olduklarını ve her yıl 2-3 proje yaptıklarını söyledi.

Çocuk Evlerindeki çocuklarla ortak proje yapmanın önemini vurgulayan Elbil, "O çocukların topluma entegrasyonu noktasında çok başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz o çocuklarla birlikte çokça vakit geçirdi. Bizim onlara onların da bize aktardıkları şeyler oldu." dedi.

Başarılı bir tiyatro çalışması yaptıklarını dile getiren Elbil, şunları kaydetti:

"O çocuklarımıza karşı sosyal sorumluluk manasında görevlerimiz var. Bu proje, o görevlerimiz çerçevesinde insan olmanın gereği olarak o çocuklara dokunabilmek, onları topluma entegre edebilmek, hayata bağlayabilmek, çocuklarımızın sosyalleşmesini sağlamak bağlamında yapmış olduğumuz bir çalışmaydı. Birçok gerçeği de bir arada tutan hayatın kendisi okullardır. İşte okullarda bu yapmış olduğumuz çalışmalarla çocuklar bu hayatın yansımalarını sahneye koydular."

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, ÇEKOM Müdürü Ünal Aksakal, öğretmenler, veliler ile öğrenciler katıldı.



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