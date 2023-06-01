Erzurum'da koruma ve bakım altındaki öğrenciler "Töre" oyununu sahneledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'da koruma ve bakım altındaki öğrenciler "Töre" oyununu sahneledi

AA

Erzurum'da koruma ve bakım altındaki öğrenciler "Töre" oyununu sahneledi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, "Birlikte Sevgiyle Sahneye" projesi kapsamında lise öğrencileri ile devlet koruması ve bakımı altındaki ortaokul öğrencileri "Töre" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gösteri Sanatları Merkezi'ndeki program, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM) ile Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi işbirliğinde düzenlendi.

"Birlikte Sevgiyle Sahneye" projesi kapsamında, ÇEKOM'daki koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, edebiyat öğretmeni Alparslan Aydın'ın yönettiği Turgut Özakman'ın "Töre" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Kadını yüceltmek ve kan davasını aşağılamak için yazılan ve ölüme karşı yaşamı savunmayı seçen ailedeki erkeklerin çoğunu yitirdiği, 8 kadının öyküsünün anlatıldığı oyunu sergileyen öğrenciler, izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

Okul müdürü Vasip Elbil, AA muhabirine, proje okulu olduklarını ve her yıl 2-3 proje yaptıklarını söyledi.

Çocuk Evlerindeki çocuklarla ortak proje yapmanın önemini vurgulayan Elbil, "O çocukların topluma entegrasyonu noktasında çok başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz o çocuklarla birlikte çokça vakit geçirdi. Bizim onlara onların da bize aktardıkları şeyler oldu." dedi.

Başarılı bir tiyatro çalışması yaptıklarını dile getiren Elbil, şunları kaydetti:

"O çocuklarımıza karşı sosyal sorumluluk manasında görevlerimiz var. Bu proje, o görevlerimiz çerçevesinde insan olmanın gereği olarak o çocuklara dokunabilmek, onları topluma entegre edebilmek, hayata bağlayabilmek, çocuklarımızın sosyalleşmesini sağlamak bağlamında yapmış olduğumuz bir çalışmaydı. Birçok gerçeği de bir arada tutan hayatın kendisi okullardır. İşte okullarda bu yapmış olduğumuz çalışmalarla çocuklar bu hayatın yansımalarını sahneye koydular."

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, ÇEKOM Müdürü Ünal Aksakal, öğretmenler, veliler ile öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da engelli öğrenciler hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Erzurum'da engelli öğrenciler hünerlerini sergiledi
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
TAGEM Genel Müdürü Türker: Gıda konusu milli güvenlikten daha önemli hale geldi
YEREL HABERLER TAGEM Genel Müdürü Türker: Gıda konusu milli ...
Erzurum'un unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetleri tanıtıldı
YEREL HABERLER Erzurum'un unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetleri ...
Erzurum'da "Biyokütlenin Enerji Yolculuğu Eğitimi" düzenlendi
YEREL HABERLER Erzurum'da "Biyokütlenin Enerji Yolculuğu Eğitimi" ...
Görme engelli milli judocu Zeynep Çelik, olimpiyat altınına odaklandı:
YEREL HABERLER Görme engelli milli judocu Zeynep Çelik, olimpiyat ...
Milli atletlerden Türkiye rekoru
YEREL HABERLER Milli atletlerden Türkiye rekoru
8. Erzurum Sprint Bayrak Kupası sona erdi
YEREL HABERLER 8. Erzurum Sprint Bayrak Kupası sona erdi
'Kelime-i Tevhit' hat eserleri sergisi Erzurum'da
YEREL HABERLER 'Kelime-i Tevhit' hat eserleri sergisi Erzurum'da
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
"Kelime-i Tevhid Hat Sergisi" Erzurum'da sanatseverlerle buluştu
YEREL HABERLER "Kelime-i Tevhid Hat Sergisi" Erzurum'da ...
Necip Fazıl Kısakürek vefatının 40. yılında Erzurum'da anıldı
YEREL HABERLER Necip Fazıl Kısakürek vefatının 40. yılında ...
Çocukluk arkadaşının öldürdüğü fırıncının ailesi, istenen cezayı az buldu
YEREL HABERLER Çocukluk arkadaşının öldürdüğü fırıncının ailesi, ...
Elektrik çarpması sonucu "öldü" sanılan genç sağlığına kavuşuyor
YEREL HABERLER Elektrik çarpması sonucu "öldü" sanılan genç ...
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları
YEREL HABERLER Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
8. Erzurum Sprint Bayrak Kupası başladı
YEREL HABERLER 8. Erzurum Sprint Bayrak Kupası başladı
Erzurumspor FK'de kongre kararı alındı
YEREL HABERLER Erzurumspor FK'de kongre kararı alındı
Boşandığı eşi ve kızını öldüren sanık için, ikinci kez akıl sağlığı raporu istendi
YEREL HABERLER Boşandığı eşi ve kızını öldüren sanık için, ikinci ...
8. Erzurum Sprint Bayrak Kupası'na doğru
YEREL HABERLER 8. Erzurum Sprint Bayrak Kupası'na doğru
Erzurum'da kızı ile eski karısını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Erzurum'da kızı ile eski karısını öldüren sanığın ...
Türkiye'nin en iyi sprinterleri Erzurum'da koşacak
YEREL HABERLER Türkiye'nin en iyi sprinterleri Erzurum'da koşacak
Lisede başladığı bilek güreşinde genç yaşta uluslararası hakem oldu
YEREL HABERLER Lisede başladığı bilek güreşinde genç yaşta ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.