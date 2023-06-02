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Erzurum'da şehir içi toplu ulaşım otobüsleri kaza yaptı, 15 yolcu yaralandı

AA

Erzurum'da şehir içi toplu ulaşım otobüsleri kaza yaptı, 15 yolcu yaralandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, iki şehir içi toplu ulaşım otobüsünün çarpışması sonucu 15 yolcu yaralandı.

Merkez Yakutiye ilçesi Şıh Köyü Caddesi'nde Yusuf Öztürk idaresindeki 25 H 0074 plakalı özel halk otobüsünün ara yoldan aniden çıkan araca çarpmamak için fren yapması sonucu, Ayhan Çiftçi yönetimindeki 25 DM 201 plakalı Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait otobüs arkadan çarptı.

Kazada, her iki otobüste bulunan 15 yolcu hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen çok sayıda ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik polisleri yolu çift yönlü olarak bir süre trafiğe kapatarak önlem aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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