Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada, biri olaya müdahale eden polis 2 kişi yaralandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da husumetli iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada taraflardan birisi ile olaya müdahale eden bir polis yaralandı.



Merkez Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde kızlarıyla yürüyen B.B, arkasından gelen ve ismi öğrenilemeyen iki kişi tarafından darbedildi.

Darbeden kişilerin yakınlarının da dahil olduğu kavgada B.B. başından yaralandı.

Caddede görevli bir polis memuru da kavga sırasında bir şüphelinin elinden bıçağı almaya çalışırken elinden yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı polisi ve B.B'yi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

İki kişinin de hafif yaralandığı kavgaya karışan şüpheliler olay yerine gelen takviye polislerce gözaltına alındı.

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