AK Parti İl Başkanı Küçükoğlu'dan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne ilişkin açıklama:

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ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Milli Eğitim Bakanı'nın Yusuf Tekin olmasının kentte sevinçle karşılandığını belirtti.

Küçükoğlu, yazılı açıklamasında, 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı, ardından Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı, son olarak ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü yapan Tekin'in Bakanlık görevinin Erzurum'da da sevinçle karşılandığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve tüm Kabine üyelerine görevlerinde başarı dileyen Küçükoğlu, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Erzurum’a verdiği değer Bakanlar Kurulu'nda da tecelli etti. Kıymetli Bakanımız Yusuf Tekin'i bürokraside vermiş olduğu önemli hizmetleri ile tanıyoruz. Şahlanış dönemimizde de verimli çalışmalara imza atacağından eminiz. Ülkemizin en önemli bakanlıklarından biri olan Milli Eğitim'de deneyimi ile büyük başarılar elde edeceğine inandığımız Bakanımıza AK Parti teşkilatları olarak da desteğimizi sürdüreceğiz."

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