Erzurum'da "Sürdürülebilir Atık Yönetimine Genel Bakış" çalıştayı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'da "Sürdürülebilir Atık Yönetimine Genel Bakış" çalıştayı düzenlendi

AA

Erzurum'da "Sürdürülebilir Atık Yönetimine Genel Bakış" çalıştayı düzenlendi

ERZURUM (AA) - Erzurum Atatürk Üniversitesince 5 Haziran Dünya Çevre Farkındalık Günü kapsamında "Sürdürülebilir Atık Yönetimine Genel Bakış" çalıştayı düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından kampüsteki Mavi Salon'da yapılan çalıştayda, "Sürdürülebilir Atık Yönetimine Genel Bakış " konusunda çeşitli okullardan gelen öğrenciler bilgilendirildi.

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zeynep Ceylan, çalıştayda yaptığı konuşmada, 1960'lı yıllarda üretim ve tüketim çılgınlığından dolayı endüstri atılımı yapıldığını söyledi.

Bunun üzerine fabrikalaşma ile üretim, tüketimde artışın yaşandığını ve 1960-1970 yılları arası dünyanın endüstrileşmeyle kirlenmeye ve kirletilmeye başlandığına işaret eden Ceylan, şöyle konuştu:

"Bunun farkına varıldığında dünya kendi kendini temizlemeye başlamış ve daha sonra bu mekanizma da çalışamaz hale gelmiş. Ardından arıtım teknolojileri geliştirilmeye başlanmış. Dünyanın kirletildiği hissedildikten sonra ülkeler bir araya gelerek 1972 yılında Stockholm Anlaşması yaptı. Bu anlaşma pek çok konuda bir milat olmuştur. Özellikle globalleşen dünyada global bir kirlilik yaşıyoruz. İklim değişikliklerinin ana başlangıç noktası da bu anlaşmada anılmaya başlanmış. Bu şekilde Rio ve Kyoto gibi çevresel konferanslar süre gelmiştir. 1995 yılından itibaren COP dediğimiz taraflar anlaşmaları başlamıştır. Bu yıldan itibaren her yıl bir kere dünyanın değişik ülkelerinden taraflar anlaşmaları devam ettirmiştir. 26.'sı Glaskow'da ve 27.'si Mısır'da yapılmıştır. Bu yıl COP28'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak. Enerji üzerinde konuşulacak."

Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, insanların kendi yaşam konforunu dizayn ederken çevresel koşulları yeteri kadar dikkate alıp, gerekli hassasiyeti göstermediğini belirtti.

Sıfır Atık Projesi kapsamında Aziziye ilçesinin dört bir yanına atık toplama noktaları oluşturduklarını anlatan Orhan, "Günümüzün tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte 1. sınıf atık getirme merkezi kurulup devreye alındı. Bu adımlar çevre adına bir mutluluktur. Güneş enerjisi santrallerimizde de yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor, fosil yakıt tüketimini azaltma sürecinde katkıda bulunmuş oluyoruz." diye konuştu.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ise dünyada sıfır atık çalışmalarıyla Türkiye'nin örnek ülke gösterildiğini vurgulayarak, "En son Mısır'da yapılan toplantıda "sıfır atık" noktasında çok hızlı yol kat ettiği için Türkiye rol model ülke olarak gösterildi." dedi.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtçan da çevre mühendisliğinden akademisyenlerle atıkları ekonomiye geri kazandırabilmek adına eğitim ve araştırma çalışmaları yaptıklarından bahsetti.

Protokol konuşmalarının ardından salondaki geleneksel Türk sanatları, heykel ve moda tasarım sergilerinin açılışı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat'ın da katıldığı çalıştay, oturumlarla devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da bulunan "taş baba heykeli" müzede sergilenecek
YEREL HABERLER Erzurum'da bulunan "taş baba heykeli" müzede ...
Erzurum'da besicilerin yemi ucuza alacağı üretim tesisinde sona gelindi
YEREL HABERLER Erzurum'da besicilerin yemi ucuza alacağı üretim ...
Yemek atıklarından üretilen gübre çiftçilere ücretsiz dağıtılıyor
YEREL HABERLER Yemek atıklarından üretilen gübre çiftçilere ücretsiz ...
AK Parti İl Başkanı Küçükoğlu'dan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Küçükoğlu'dan Cumhurbaşkanlığı ...
Yusuf Tekin'in Milli Eğitim Bakanlığı görevi baba ocağında sevinçle karşılandı
YEREL HABERLER Yusuf Tekin'in Milli Eğitim Bakanlığı görevi baba ...
Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada, biri olaya müdahale eden polis 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada, biri olaya müdahale ...
Karların eridiği Palandöken Dağı çiçeklerin farklı tonlarıyla renklendi
YEREL HABERLER Karların eridiği Palandöken Dağı çiçeklerin farklı ...
Kar ve yağmur sularıyla coşan Tortum Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER Kar ve yağmur sularıyla coşan Tortum Şelalesi ...
Türkiye atletizmi altyapısı ve yetişen iyi sporcularla çıtayı yükseltecek
YEREL HABERLER Türkiye atletizmi altyapısı ve yetişen iyi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.