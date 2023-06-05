Erzurum'da "Sürdürülebilir Atık Yönetimine Genel Bakış" çalıştayı düzenlendi

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ERZURUM (AA) - Erzurum Atatürk Üniversitesince 5 Haziran Dünya Çevre Farkındalık Günü kapsamında "Sürdürülebilir Atık Yönetimine Genel Bakış" çalıştayı düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından kampüsteki Mavi Salon'da yapılan çalıştayda, "Sürdürülebilir Atık Yönetimine Genel Bakış " konusunda çeşitli okullardan gelen öğrenciler bilgilendirildi.

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zeynep Ceylan, çalıştayda yaptığı konuşmada, 1960'lı yıllarda üretim ve tüketim çılgınlığından dolayı endüstri atılımı yapıldığını söyledi.

Bunun üzerine fabrikalaşma ile üretim, tüketimde artışın yaşandığını ve 1960-1970 yılları arası dünyanın endüstrileşmeyle kirlenmeye ve kirletilmeye başlandığına işaret eden Ceylan, şöyle konuştu:

"Bunun farkına varıldığında dünya kendi kendini temizlemeye başlamış ve daha sonra bu mekanizma da çalışamaz hale gelmiş. Ardından arıtım teknolojileri geliştirilmeye başlanmış. Dünyanın kirletildiği hissedildikten sonra ülkeler bir araya gelerek 1972 yılında Stockholm Anlaşması yaptı. Bu anlaşma pek çok konuda bir milat olmuştur. Özellikle globalleşen dünyada global bir kirlilik yaşıyoruz. İklim değişikliklerinin ana başlangıç noktası da bu anlaşmada anılmaya başlanmış. Bu şekilde Rio ve Kyoto gibi çevresel konferanslar süre gelmiştir. 1995 yılından itibaren COP dediğimiz taraflar anlaşmaları başlamıştır. Bu yıldan itibaren her yıl bir kere dünyanın değişik ülkelerinden taraflar anlaşmaları devam ettirmiştir. 26.'sı Glaskow'da ve 27.'si Mısır'da yapılmıştır. Bu yıl COP28'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak. Enerji üzerinde konuşulacak."

Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, insanların kendi yaşam konforunu dizayn ederken çevresel koşulları yeteri kadar dikkate alıp, gerekli hassasiyeti göstermediğini belirtti.

Sıfır Atık Projesi kapsamında Aziziye ilçesinin dört bir yanına atık toplama noktaları oluşturduklarını anlatan Orhan, "Günümüzün tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte 1. sınıf atık getirme merkezi kurulup devreye alındı. Bu adımlar çevre adına bir mutluluktur. Güneş enerjisi santrallerimizde de yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor, fosil yakıt tüketimini azaltma sürecinde katkıda bulunmuş oluyoruz." diye konuştu.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ise dünyada sıfır atık çalışmalarıyla Türkiye'nin örnek ülke gösterildiğini vurgulayarak, "En son Mısır'da yapılan toplantıda "sıfır atık" noktasında çok hızlı yol kat ettiği için Türkiye rol model ülke olarak gösterildi." dedi.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtçan da çevre mühendisliğinden akademisyenlerle atıkları ekonomiye geri kazandırabilmek adına eğitim ve araştırma çalışmaları yaptıklarından bahsetti.

Protokol konuşmalarının ardından salondaki geleneksel Türk sanatları, heykel ve moda tasarım sergilerinin açılışı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat'ın da katıldığı çalıştay, oturumlarla devam etti.

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