Erzurum'da araç yakıt deposuna gizlenmiş 11 kilo Afyon sakızı ele geçirildi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da bir aracın yakıt deposuna gizlenmiş 11 kilo 150 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve araçlara yönelik Erzurum-Erzincan kara yolunda İran’dan yurda giriş yapan bir aracı durdurdu.

Narkotik madde arama köpeği "Pars"ın desteğiyle araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş vaziyette 10 parça halinde 11 kilo 150 gram Afyon sakızı ve 3 bin 490 lira bulundu.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu Ghafar R. ve Mahdı R, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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