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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Palandöken Belediyesi Çevre Haftası etkinliği düzenledi

AA

Palandöken Belediyesi Çevre Haftası etkinliği düzenledi

ERZURUM (AA) - Palandöken Belediyesi, 5-11 Haziran Çevre Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Palandöken Belediyesi, vatandaşlara doğayı koruma, çevre bilinci hakkında bilgilendirme ve çevreye dönük yatırımlarını tanıtmak amacıyla Çevre Haftası dolayısıyla Forum AVM önünde stant açtı.

Burada konuşan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, çevre dostu belediyecilik anlayışıyla daha nezih bir Palandöken için emek sarf ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin sıfır atık kapsamında dünyaya örnek olduğunu ifade eden Sunar, şöyle konuştu:

"Palandöken Belediyesi olarak bizde durumdan vazife çıkararak, sıfır atığın dönüştürülmesiyle ilgili ilçemizde ciddi hizmetler yaptık. İlçemizde 30 noktaya atık getirme üniteleri yerleştirdik. Nüfusa oranla en fazla atık getirme ünitesine sahip belediyeyiz. Yeni şantiye sahamızda bölgenin en büyük atık getirme merkezini inşa ettik. Çok yakında hizmete açacağız. İlçemize 10'un üzerinde nitelikli yeşil alan kazandırarak Palandökenlilere adeta nefes olduk. Bugün de çevre bilincimizi bir kez daha vurgulamak üzere hafta boyunca yürüteceğimiz faaliyetlerin ilkine start verdik."

Yapılan yatırımların kazanımları olduğunu aktaran Sunar, şöyle devam etti:

"Son 3 yılda sıfır atık çalışmalarıyla 119 bin 633 kilo ambalaj atığının geri dönüşümünü sağladık. 16 bin 19 litre atık yağı geri dönüşüme kazandırdık. Çevreye büyük zarar veren 22 bin 72 adet ömrünü tamamlamış lastiği geri dönüşüm tesislerine gönderdik. 24 bin 942 adet atık pilin geri dönüşümünü gerçekleştirdik. Bu sayede toplam 16 bin 82 ağacın kesilmesini önledik. 19 bin 827 kilo sera gazının salınımını engelledik. 43 bin 7148 kilovat enerji tasarrufu sağladık. Atık yağların dönüşümü ile 16 milyon metreküp suyun kirlenmesini önledik. Atık pillerin bertarafı ile 24 bin 942 metreküp toprağın zehirlenmesini önledik."

Etkinliğe katılan AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da belediyenin yürüttüğü çalışmalardan gurur duyduğunu dile getirerek, "Palandöken Belediye Başkanımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Çalışmaları takdire şayandır. Bu vesileyle çevre mühendislerimizin, Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

İlçe Kaymakamı Uğur Tutkan ise Palandöken'in örnek belediyecilik faaliyetlerinde bulunduğunu belirterek, "Başkanımızın katı atık geliştirme merkezinden, mobil atık ünitelerine kadar çevreye dönük önemli hizmetleri var. Palandöken’e kazandırılan yeşil alanlar var. Çocuklarımız ve geleceğimiz için bunlar çok önemli çalışmalar." dedi.

Etkinliğe, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Faruk Çelik, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Abdullah Sunar ve vatandaşlar katıldı.

Geri dönüştürülebilir atık getiren vatandaşlara, belediye tarafından tişört, sıvı yağ, deterjan, sıvı sabun, tohumlu kalem gibi çeşitli hediyeler verildi.

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