Erzurum'da öğrenciler tekvandonun şampiyonlarıyla buluştu

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da Tekvando İl Temsilciliği, şampiyonluk yaşayan sporcuları öğrencilerle bir araya getirdi.

Kentteki bir özel okulda düzenlenen programda, Tekvando İl Temsilcisi Murat Yamanoğlu ile tekvondoda ulusal ve uluslararası dereceleri bulunan sporcular Tuğçe Yamanoğlu, Ayşenur Çelik, Dilan Balcı, İlhan Burak Tavşanlı, Onur Tavşanlı ve Alperen Abuş öğrencilerle buluştu.

Tekvando İl Temsilcisi Murat Yamanoğlu, genç sporculara ilham verip onlara yol gösterdiğini belirterek, "Bu tür organizasyonlar, sporcu adaylarına, sporun temellerini anlamaları ve başarıya giden yola doğru adımları atmaları konusunda önemli. Başarı sağlamış sporcular için de bir motivasyon kaynağı." dedi.

Sporcuların tecrübelerini paylaştığı programda katılımcı öğrenciler, başarılı sporculara yoğun ilgi göstererek formalarını ve kuşaklarını imzalattı.

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