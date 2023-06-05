Erzurum'da öğrencilere bilimi sevdirmek için araştırma merkezleri gezdirildi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da çocuklara, "Doğadan Sofraya" bilim projesiyle Atatürk Üniversitesinin araştırma merkezleri ile bilim alanları gezdirildi.

Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Programları kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine, bilimin ulaşılabilirliği, eğlendirici ve öğretici etkinliklerle anlatıldı.

Atatürk Üniversitesinin, "Yeni Nesil Üniversite" olma yolunda attığı adımlar hakkında bilgiler verilen öğrencilere, gezide bilim adamı olmak için neler yapılması gerektiği de anlatıldı.

Çocukların bilime teşvikini sağlamak amacıyla çeşitli etkinliklerinde düzenlendiği gezide, öğrencilere Buz Müzesi, Biyoçeşitlilik Müzesi, Su Ürünleri Alabalık Tesisleri, Doğu Anadolu Gözlem Evi, (DAG) Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı birimler ile Erzurum Teknik Üniversitesinde bulunan Mucit Park gezdirildi.

Proje kapsamında öğrencilerin bilimle buluşması, aynı zamanda da eğlenmesi, toplumda bilimin sıkıcı bir konu olduğuna dair oluşan yanlış algının da değişmesini sağlamak için düzenlenen etkinliğin, belirli aralıklarla 2 yıl sürmesi hedefleniyor.

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