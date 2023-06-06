Erzurum'da korkuluklardan kayarken merdiven boşluğuna düşen çocuk yaralandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da apartmanın 3. katındaki korkuluklardan kayarken merdiven boşluğuna düşen çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şükrüpaşara Mahallesi Çaykur Caddesi'ndeki bir apartmanın demir korkuluklarından kaymaya çalışan 12 yaşındaki Üveys Eymen T, 3. kattan merdiven boşluğuna düştü.

Bacaklarında kırıklar oluşan çocuğun bağırması üzerine aile ve apartman sakinleri, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldıran çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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