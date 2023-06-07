Erzurum'un yöresel lezzetlerinden su böreği AB tescili bekliyor

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ERZURUM (AA) - SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Türkiye'ye satışı yapılan Erzurum'un yöresel lezzetleri arasındaki su böreği, Avrupa Birliği (AB) nezdinde de tescil bekliyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 29 Temmuz 2020'de tescil edilerek "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" alan kentin tescilli yöresel lezzetlerinden su böreği için Erzurum Ticaret Borsası tarafından 12 Ocak 2021'de Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret Komisyonu'na yapılan tescil başvurusunda önemli bir aşamaya gelindi.

Borsa bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, başvuru dosyasındaki son düzenlemeler de yerine getirildi.

Önümüzdeki aylarda tamamlanması beklenen sürecin ardından Erzurum'un asırlık lezzeti su böreğinin, AB tescil belgesi sayesinde Avrupa ülkelerinde satışı ve pazar payı artacak.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, AA muhabirine, sürecin kolay olmadığını, çalışmaların çok özverili bir şekilde yürütüldüğünü ve başvuru dosyasında AB'nin istediği düzenlemelerin de yapıldığını söyledi.

Kentte su böreğinin uzun yıllardır AB standartlarında üretildiğini belirten Oral, "Yüzyıllardır annelerimiz tarafından yapılan bir yöresel ürün olan su böreğinin AB tesciline kavuşması için başvurularımızı yaptık. Tescil aldıktan sonra endüstriyel anlamda önemli istihdam ve ihracatı hedefliyoruz." dedi.

- "İstihdam ve yatırımcı artacak"

Oral, kentte su böreğini yapanların tamamına yakınının kadınlardan oluştuğunu ve ihracat sonrası istihdam edilen kadın sayısının dört katına çıkacağını dile getirdi.

Kadınların istihdamının önemine işaret eden Oral, şöyle konuştu:

"Şu an tüm Türkiye'ye su böreği satıyoruz. AB tescilinden sonra tüm Avrupa ülkelerine satışa başlayacağız. İhracat, işletmelerde ve ilimizde inşallah farklı bir pazar oluşturacak, talep artmaya başlayacak. O talepten sonra istihdam ve yatırımcı artacak. Gıda işletmelerinizde dünyanın en iyi gıdasını üretebilirsiniz ama pazarlama çok kıymetli. Coğrafi tescillerimiz var. Bu değerlerimiz AB tescili ise daha ileri taşınmış olacak. Tescil sonrası yatırımcılarımız, iş adamlarımız AB pazarlarında yer bulmaya çalışacaklar."

Oral, su böreğinin yapımında kullanılan tereyağı ve civil peynirinin de "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" taşıdığını, tamamen kente özgü olduğunu aktardı.

- "Su böreğinin Erzurum'dan Almanya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya ihracatı olacak"

Avrupa ülkelerine su böreği ihracatının ise donmuş pazarla başlayacağını vurgulayan Oral, şunları kaydetti:

"Donmuş pazara sunacağımız ürünlerimiz uluslararası standartlara uygun. Çalışmalar tamamlanınca su böreğinin Erzurum'dan Almanya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya ihracatı olacak. Paketlenmiş veya donmuş olarak gidecek. Paketlerin üstünde zaten nasıl tüketileceği de yazacak. Şu an kayıtsız olan, evlerinde kendi imkanlarıyla üretim yapan ve sosyal medya aracılığı ile satış yapan tespit ettiğimiz 2 binden fazla kadınımız bu işten ekmek yiyor. 2018'den sonra yöresel lezzetlerin tanıtımı markalaşması için özel bir ekip kurduk. Bu ekibimiz bir yandan coğrafi işaret tescil belgeleri için çalışıyorlar. Şu anda su böreği için çalışmalar yapıyorlar. Süreç 2 yıldır devam ediyor, zorlu bir süreç. Bu çalışmalar tamamlanınca Malatya kayısısı, Aydın inciri gibi ürünler nasıl Avrupa'da satılıyorsa onların arasında Erzurum'dan da su böreği olacak."

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