Erzurum'da "İklim Değişikliği ve Etkileri" paneli düzenlendi

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ERZURUM (AA) - Erzurum Teknik Üniversitesinde "İklim Değişikliği ve Etkileri" konulu panel düzenlendi.



Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda "5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası" kapsamında düzenlenen panel, üniversitenin Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık birimince gerçekleştirildi.



Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, panelde yaptığı konuşmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 81 ile genelge gönderdiğini belirtti.



Çakmak, "Genelgede çevre haftasının 'temiz deniz, temiz dünya' temasıyla kutlanacağın belirtilmiş. Farkındalık oluşması anlamında bu tür etkinlikler önemli. Dünyadaki en tuhaf varlık insandır çünkü denizleri, toprağı, havayı kısaca evreni kirletiyor, bozuyoruz. Sonrasında ise bozduklarımızı düzeltmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Panelde, Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ergün Yıldız, Prof. Dr. Alper Nuhoğlu, Prof. Dr. Hanefi Bayraktar ve Prof. Dr. Alper Erdem Yılmaz, katılımcılara sunum yaparak çevre kirliliğinin azaltılması hakkında bilgi verdi.



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