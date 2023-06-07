Erzurum Ticaret Borsası

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 156,75 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Tereyağı Kg 138,79 170,65 156,75 HTS Kuru soğan Kg 11,00 13,00 12,85 HTS Civil peynir Kg 65,15 104,38 85,13 HTS Patates Kg 9,50 9,50 9,50 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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